Venezia-Cittadella, la partita che vale una promozione: dopo il temporale tifosi verso lo stadio in massa

VENEZIA Alle 21 inizia la partita che vale la promozione in serie A tra Venezia e Cittadella. I lagunari escono dal match di andata con una pesante vittoria esterna, ma stasera si giocherà il tutto per tutto. Numerosi tifosi si stanno dirigendo verso lo stadio Penzo di Sant'Elena sperando di poter festeggiare a fine gara, che comunque sarà a porte chiuse e in diretta Tv. Un'ora fa c'è stato un temporale, ma questo non ha scoraggiato i supporters arancioneroverdi, disposti a sfidare anche il coprifuoco delle 23.