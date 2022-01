Salerno, nello stadio vuoto 7 tifosi veneti, in curva 2 locali. Il Venezia si ribella: «Non c'è chiarezza di regole». In campo solo i lagunari, padroni di casa assenti per Covid

SALERNO - Alle 18.30 è iniziata soltanto «virtualmente» Salernitana-Venezia. I campani, come era già noto, non hanno preso parte al match a causa del Covid (11 contagiati nel gruppo squadra e 25 tesserati in isolamento). Lo stadio Arechi ha comunque aperto i suoi cancelli e sugli spalti si sono visti anche alcuni tifosi, sette dei quali provenienti dal Veneto. In curva sud, settore destinato al pubblico di casa, appena due sostenitori tra cui un bimbo che ha portato con sé un cartoncino («Presidente noi ci crediamo) dedicato a Danilo Iervolino. Il Venezia ha comunicato regolarmente la formazione ed è sceso in campo anche per il riscaldamento pre-gara. Alle 18.30 l'arbitro Sacchi di Macerata ha dato virtualmente inizio alla partita. La fine alle 19.15, dopo i primi 45'. Poi la palla passa alla giustizia sportiva

I lagunari: «Manca chiarezza di regole»

«Noi l'abbiamo preparata come sempre, come una partita di estrema importanza per noi, siamo venuti qui per giocare, poi non abbiamo giocato, ritorneremo a casa nostra a preparare la partita di domenica. È chiaro che stiamo rispettando quello che gli organi competenti ci dicono, la partita non è stata rinviata per cui adesso staremo a vedere se le regole e la regolarità del Campionato saranno rispettate». È quanto ha detto Mattia Collauto, direttore sportivo del Venezia, durante il "pre-partita" contro la Salernitana. I lagunari sono andati a Salerno per la trasferta quando si sapeva già dalla vigilia che la gara sarebbe stata difficile da disputarsi. Il ds veneziano ha proseguito commentando il regolamento last minute prodotto dalla Lega: «Queste cose andavano concordate prima, ci troviamo in una situazione di disagio perché gli organi competenti a cui noi sottostiamo ci danno indicazioni, e poi altri organi naturalmente prendono decisioni diverse. Questo è sinonimo di poca chiarezza, occorre prima chiarire tra le parti e poi va stabilito un regolamento che deve valere per la regolarità del campionato. Questa è la cosa più importante, speriamo che succeda perché noi ci stiamo giocando tanto, tutte le squadre hanno investimenti in ballo, quello che si pretende è chiarezza».

La palla al giudice sportivo

Alle 19.15 l'arbitro Sacchi di Macerata ha dichiarato sospesa la partita Salernitana-Venezia per la mancata presenza della formazione di casa a causa del Covid. Per i veneziani si può profilare la vittoria a tavolino, ma tutto dipenderà dalle decisioni del giudice sportivo che dovrà esaminare il tutto. La società campana avrà ventiquattr'ore per presentare preannuncio di reclamo, mentre entro tre giorni dovrà essere depositato il ricorso. Domani, tra l'altro, terminerà la quarantena di cinque giorni per i componenti del gruppo dei tesserati positivi con green pass valido. In caso di esito negativo i calciatori potranno tornare ad allenarsi per iniziare a preparare la sfida di Verona dove la Salernitana potrebbe presentarsi anche con diversi giovanissimi.