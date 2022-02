VENEZIA - È positivo al Covid il nuovo acquisto del Venezia Aleš Mateju. Il terzino neoarrivato in laguna è stato informato della positività in seguito al tampone molecolare, ma non era ancora mai entrato in contatto con il gruppo squadra. Il Venezia ha fatto sapere che «una volta informate le autorità competenti, è stato prontamente posto in isolamento nell'osservanza delle procedure previste dal protocollo sanitario».