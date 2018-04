I cuccioli chiusi nella Mercedes sotto il sole: «Ero a pranzo», denunciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESOLO - Lascia per ore i suoi 2 cagnolini nell'auto sotto il sole cocente per andare a pranzo. Finisce nei guai la trevigianache viene indagata per maltrattamenti di animali. E' successo domenica a Jesolo quando alcuni passanti hanno lanciato l'allarme dopo aver notato i due animali dentro unachiusa e con i finestrini totalmente alzati. Hanno così chiesto aiuto alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco che si sono precipitati e hanno liberato i cagnolini che stavano cuocendo nell'auto ridotta ormai a un forno.I due cagnolini (di razza Pincher) non potevano contare su un filo d'aria né su una piccola riserva d'acqua. La scena dei piccoli ansimanti e con la lingua penzoloni non è passata inosservata. E così un passante, impietosito, ha allertato i vigili del fuoco e la Polizia locale di Jesolo: i pompieri hanno forzato le portiere della Mercedes che stava per trasformarsi in una vera e propria tomba, per i due cagnolini ormai allo stremo delle forze. L'intervento nel primissimo pomeriggio, verso le 14, quando il sole picchiava forte.A quel punto è scattata anche la caccia alla proprietaria dell'auto che una volta rintracciata ha raccontato ai vigili che aveva chiuso i due cani nell'auto perchè dovevain cui era vietato l'accesso ai cani. La donna è stata