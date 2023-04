VENEZIA - Ci mancava anche l'Urban cowboy per animare i già affollati e poco sopportabili (per i residenti) fine settimana primaverili veneziani. Sabato pomeriggio uno straniero è stato visto in più occasioni fare l'equilibrista su cornicioni e sui bordi esterni dei ponti, come quello che si vede nella foto tratta da un video di Venessia.com.

Solo l'intervento di una donna che ha minacciato di chiamare la polizia lo ha convinto ad assumere una posa normale. Alle 17.45, però, camminava su un cornicione in calle dei Boteri, a Rialto, uscendo dalla finestra di un B&B, probabilmente quello in cui soggiornava.