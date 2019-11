© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - A causa della marea eccezionale che ha colpito e sta colpendo duramente Venezia, il Caffè Florian rilevache lo costringono a una. Il Florian verrà riaperto non appena saranno garantite le normali condizioni di fruibilità e servizio del Caffè, dopo le necessarie verifiche di sicurezza, funzionamento degli impianti, ripristino di arredi e pavimenti danneggiati.Tutto il personale è impegnato per ristabilire nel più breve tempo possibile la normalità del Caffè e per garantire alla Città e ai suoi clienti-amici la consueta accoglienza e servizio, che dal 1720 hanno reso celebre il Caffè, prevedendo di riaprire mercoledì 20 novembre. Il Florian coglie l'occasione per ringraziare tutti coloro che da ogni angolo del Pianeta in questi giorni stanno dimostrando una sincera e sentita solidarietà al Caffè Florian e a tutta la città di Venezia, in questo momento di difficoltà.