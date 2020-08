Gruppo di ciclisti trevigiani cade sulla strada per il mare: 3 feriti

S. MICHELE/BIBIONE - Grave incidente tra ciclisti - provenienti dal Coneglianese - questa mattina, giovedì 20 agosto, verso le 10 alle porte di Bibione. Un gruppo di ciclisti amatoriale stavo correndo lungo la strada che conduce al litorale, quando in località Terzo Bacino, per cause ancora da accertare, sarebbero avvenute una serie di rovinose cadute: le lesioni più serie sarebbero state riportate da tre ciclisti, di cui uno, un 44enne, è grave. I tre sportivi sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Portogruaro, dove il 44enne è ricoverato in prognosi riservata.



Gli accertamenti dell'incidente sono stati effettuati dagli agenti della Polizia locale del compartimento Venezia Est con sede a Bibione: al momento pare che nessuna auto sia stata coinvolta.



Due ciclisti sono in codice giallo e uno rosso (grave): dovrà essere sottoposto alla Tac per capire entità delle ferite. Ultimo aggiornamento: 13:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA