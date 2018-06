Cadde in una buca mentre tornava a casa: risarcimento di 193mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BURANO - Inciampò ea terra a causa di unasul marciapiedi: a distanza di otto anni dall'incidente, una sessantatreenne di Burano dovrà essereper le gravi lesioni sofferte. Lo ha stabilito il Tribunale civile di Venezia in una sentenza con la quale. L'episodio, avvenuto nel pomeriggio del 6 marzo del 2010, si verificò in via San Martino Destro, dove la donna si era recata per fare la spesa al supermercato: mentre la sessantatreenne stava facendo ritorno a casa, il tacco della sua scarpa si incastrò in una buca, non segnalata,