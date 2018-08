di Marco Corazza

I particolari sul Gazzettino del 28 agosto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIOGGIA - Cadono dall'imbarcazione e, ilrimanealle bocche di Porto diÈ stata una corsa contro il tempo per salvare due persone che sono cadute in acqua oggi verso le 14,30 alle foci del Brenta. La segnalazione è arrivata alla Guardia Costiera che ha diramato l'allarme anche ai Vigili del fuoco e ai natanti della zona. Subito si sono mobilitati i Vigili del fuocodi Chioggia, con i colleghi del Nucleo Sommozzatori e il reparto volo di Drago 71.Da Sottomarina hanno notato il natante che, ingovernabile,. Intanto i due naufraghi hanno cercato di raggiungere la riva. Tempestivo l'intervento della Guardia costiera che con un gommone ha raggiunto i due finiti in acqua. Soccorsi, stanno fortunatamente bene. Poi è stata la volta dell'imbarcazione che è stata agganciata per essere trainata a riva.