Recuperato un cadavere in acqua nel canale della Giudecca vicino alle Zattere

VENEZIA - Questa mattina, 24 marzo, i soccorritori hanno recuperato un cadavere in acqua nel canale della Giudecca a ridosso delle Zattere. Sono in corso indagini per individuare l'identità della vittima e cosa possa essere successo. Potrebbe comunque trattarsi di un senzatetto conosciuto in zona. Il corpo è stato notato dall’equipaggio di un mezzo Atcv e da alcuni passanti in riva. Immediato l’intervento della polizia e della Capitaneria di porto che hanno provveduto a portare in riva il corpo dell’uomo.

