PELLESTRINA - Trovato il cadavere di un uomo, secondo le prime informazioni un 56enne di Adria (Rovigo), in spiaggia a Pellestrina, all'altezza di via Portosecco, questa mattina, 2 luglio, intorno alle otto e mezza. Sul posto i carabinieri, ancora non sono chiare le cause del decello.