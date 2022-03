Cacciatori puliscono il canale e vedono una sagoma: è il cadavere di una persona

CONCORDIA/CAORLE - Il cadavere era lungo l'argine del Nicesolo, al confine tra i Comuni di Concordia Sagittaria e Caorle. Brutta sorpresa questa mattina verso le 10.30 per i cacciatori di Caorle che si trovavano tra le campagne della valle Franchetti per una giornata ecologica. «Stavamo ripulendo la zona come facciamo di consueto in una delle tante giornate ecologiche che organizziamo - spiega Mattia Rossi, presidente dell'associazione dei cacciatori -. All'improvviso abbiamo notato quella che sembrava la sagoma di una persona. Quando ci siamo avvicinati abbiamo scoperto che purtroppo era un cadavere». Immediata la segnalazione ai soccorritori. Sul posto sono arrivati i carabinieri con i Vigili del fuoco per il recupero della salma. Ora sono in corso le indagini per dare un nome alla persona deceduta. Dalla zona era scomparso Giancarlo Antonello, 81 anni di Castello di Godego (Tv), che era uscito dal Pronto soccorso facendo perdere le tracce, occorrerà attendere l'esito dei riscontri per capire se si tratti di lui o di un'altra persona.

