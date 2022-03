Cadavere di una donna scoperto nel cuore di Venezia: chi è e cosa è successo. Sul corpo trovati lividi

VENEZIA - Scoperta choc in una casa nel cuore di Venezia: il cadavere di una donna di 53 anni è stato trovato all'interno di un'abitazione nel sestiere di San Marco. Il ritrovamento è avvenuto oggi, giovedì 17 marzo 2022. Secondo i primi riscontri sul corpo sarebbero stati trovati lividi e la donna avrebbe un occhio nero. La polizia, arrivata sul posto, sta raccogliendo tutti gli elementi per l'indagine. La porta era chiusa dall'interno ed è stato il padre della donna ad avvertire la polizia perchè non la sentiva più da giorni.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Morire di inedia e solitudine a Venezia: la tragedia delle sorelle...

Una tragedia che avviene a pochi giorni da un'altra, verificatasi sempre al centro della città, a due passi da campo della Fenice, al civico 1909 di San Marco: il ritrovamento dei corpi senza vita delle sorelle Livia e Gladis Naccari.