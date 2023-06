Aspettano il vaporetto e notano qualcosa di strano in acqua: cadavere di una donna ripescato all'imbarcadero di Fondamente Nove

VENEZIA - Il corpo di una donna è stato ripescato ieri sera all'altezza dell'imbarcadero Actv alle Fondamente Nove.

Il fatto è accaduto alle 20. I vigili del fuoco di Venezia hanno lavorato per un'ora per recuperare dall'acqua il cadavere della donna. Ad avvistarlo, chiamando il Suem 118, sono state le persone che stavano aspettando di salire sul battello diretto alle isole della laguna nord. Il Suem, intervenuto, ha provato a recuperare il cadavere, senza però riuscirci. A quel punto a recuperare il corpo sono stati chiamati i vigili del fuoco che hanno issato il cadavere. Per completare le operazioni è stata imposta la chiusura del pontile A dell'imbarcadero di Actv, lì da dove parte la linea 12 per Burano. I passeggeri sono quindi stati convogliati sul pontile B creando disagi per la circolazione. Il pontile è stato riaperto dopo le 21, quando si è conclusa l'operazione dei vigili del fuoco.

Toccherà adesso alle forze di polizia capire a chi apparteneva il corpo ripescato ieri sera alle Fondamente Nove.

Va capito anche quando e dove sia cascato in acqua. Nessuno dei testimoni ha raccontato di aver visto una donna cadere in acqua e quindi è molto più probabile che il corpo dell'anziana sia arrivato all'imbarcadero trasportato dalle correnti. A quel punto andrà fatta un'indagine per capire eventuali denunce di scomparsa fatte nelle ultime ore e quindi incrociare i dati con l'obiettivo di dare un nome e un cognome a quella donna.

Verrà anche disposta l'autopsia per conoscere le cause della morte della donna.