Macabro ritrovamento in centro Cadavere di un uomo nel canale

CHIOGGIA - Questa mattina poco dopo le sei i carabinieri hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuocoper recuperare ildi un uomo suidal, in centro a Chioggia.Il corpo non presenterebbe segni di violenza: fra le ipotesi al vaglio degli investigatori quellache la vittima abbia perso il controllo dellafinendo in acqua senza più riuscire a mettersi in salvo.Informato il magistrato di turno.