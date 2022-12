CHIOGGIA - Il cadavere di una donna è stato ripescato, ieri pomeriggio, verso le 16, dalle acque lagunari, nei pressi delle chiuse di Brondolo. Sull'identità della donna e sulle circostanze che potrebbero aver portato alla sua morte, per il momento, regna il mistero più assoluto. A segnalare la presenza del corpo sarebbe stato un pescatore che si aggirava nella zona. Il corpo galleggiava in un'area paludosa, sul pelo dell'acqua ma, in realtà, data la scarsa profondità della barena, forse, non avrebbe nemmeno potuto affondare nel vero senso della parola. L'ignoto testimone ha avvisato le forze dell'ordine che si sono portate sul posto dopo aver avvisato la sala operativa dei vigili del fuoco, perché eseguissero il recupero. Quando pompieri di Chioggia sono arrivati, le imbarcazioni della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza erano in attesa e avevano già individuato, probabilmente informati dal testimone, dove si trovava esattamente il cadavere.



FINANZA

Poco dopo un mezzo navale della Finanza ha portato il corpo al pontile dell'ospedale di Chioggia, per essere collocato in obitorio, in attesa dei necessari accertamenti medico legali. Occorrerà, infatti, stabilire se la morte sia avvenuta per annegamento, o per altra causa cercando eventuali tracce di violenza sul corpo. In assenza di queste ultime potrebbe trattarsi di un incidente o di un suicidio. Parallelamente dovrà essere accertata l'identità della donna che, al momento, nulla fa supporre sia di Chioggia. Anzi, la posizione geografica in cui è stata trovata rende plausibile anche l'ipotesi che possa essere caduta in acqua più a monte, lungo l'asta di uno dei fiumi che sfociano nella zona: il Brenta, il Bacchiglione o, addirittura, l'Adige, o anche che possa essere stata spinta, verso terra, dal mare. Al momento, però, non è stato reso noto neppure se la donna avesse con sé dei documenti, più o meno leggibili, secondo la loro natura e il tempo di permanenza in acqua. Insomma, tutte le ipotesi sono aperte e non rimane che aspettare l'esito degli accertamenti in corso. L'unica persona scomparsa di cui si abbia notizia, è una donna di 53 anni, Greta Spreafico, vista l'ultima volta, a giugno, a Porto Tolle, nei pressi della casa ereditata dal nonno.