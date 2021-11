Pettorine con codice alfanumerico obbligatorie per identificare i cacciatori? La proposta avanzata in Regione Veneto dal consigliere del Partito Democratico, Andrea Zanoni, ha scatenato un putiferio. «Non passerà mai, nessuno targherà i cacciatori come dei deportati», ha tuonato il consigliere di Fratelli d'Italia, Joe Formaggio. «Parole ignobili», ha replicato Zanoni.



Targa identificativa per i cacciatori

Tutto nasce dalla mozione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati