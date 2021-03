Sottomarina, scatta la caccia al ladro e i residenti lo consegnano alla polizia

CHIOGGIA - Una caccia al ladro per le vie di Sottomarina. E' finito male il giro di razzie di un topo d'appartamenti che, sabato sera, stava passando di casa in casa in zona Sottomarina vecchia. L'uomo, infatti, è stato notato da un residente che ha dato l'allarme: a quel punto sono scesi in strada i vicini che hanno iniziato a perlustrare la zona per coglierlo sul fatto. La squadra anti ladro improvvisata è riuscita nella sua impresa: il criminale si è infilato in un vicolo cieco e i residenti, dopo averlo bloccato, l'hanno consegnato alla polizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA