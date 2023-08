MESTRE - Hanno segnato un'epoca, quando gli smartphone non esistevano e per fare una telefonata era necessario dotarsi di gettoni - ormai una rarità - monete e, alla fine degli anno Ottanta, schede telefoniche, divenute a loro volta oggetto da collezione, con quotazioni e cataloghi ufficiali per gli appassionati del genere. Acqua passata, dato che le stesse cabine telefoniche stanno da qualche mese letteralmente scomparendo.



L'OPERAZIONE

A decretarne la fine, ufficialmente, è il via libera dell'Autorità garante delle comunicazioni che ha accordato a Tim il permesso di rimuovere i 16.759 apparecchi ancora presenti nei luoghi pubblici, con alcune eccezioni: caserme e luoghi di cura, dove chi non dispone di un telefono di proprietà può ancora utilizzarle per comunicare. Di fatto però le cabine erano da tempo divenute di scarso utilizzo: la stessa Agcom, prima di autorizzare la campagna di rimozione degli apparecchi pubblici, ha calcolato che ciascuna cabina era utilizzata in media una volta ogni tre giorni. Troppo poco per giustificarne la presenza. Così l'operazione è scattata anche in città, dove uno degli ultimi apparecchi - se non proprio l'ultimo - sta per essere rimosso dal suolo pubblico. Si trova in via Miranese, nello spazio verde a ridosso della caserma dei Carabinieri, dove un cartello ne annunciava lo smantellamento ancora il 9 agosto.

Altrove la decisione di togliere le ultime cabine ha suscitato una sorta di operazione nostalgia: alcuni paesi si sono mobilitati per mantenerle, in nome dell'interesse pubblico e della difficoltà per alcuni utenti a utilizzare ancora i telefoni cellulari. A Mirano è stato chiesto di conservare almeno la struttura per ospitare lo scambio di libri usati. Chi non volesse rinunciare alla presenza delle cabine può in ogni caso chiedere all'Agcom di mantenerle in attività. La richiesta va inviata via posta elettronica all'indirizzo cabina.telefonica@cert.agcom.it, motivando la richiesta che entro un mese sarà vagliata dall'autorità competente. Una telefonata, recitava un fortunato spot televisivo, allunga la vita. Ma non è detto che oggi sia sufficiente a garantire la sopravvivenza della struttura che permetteva di comunicare con il mondo.