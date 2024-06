MESTRE - Cambiare veste senza cambiare identità. Con questo spirito ieri c'è stata la presentazione del cambio nome dello storico centro commerciale in piazza XXVII Ottobre a Mestre: il nuovo nome dell'edificio, così come preannunciato dal Gazzettino nei giorni scorsi, sarà Ca' Mestre.

L'INVESTIMENTO

Dopo una spesa di 5 milioni di euro e i lavori iniziati a febbraio 2022, il centro commerciale ha iniziato a indossare le sue nuove vesti. Protagonisti del progetto di rinnovamento dello spazio la proprietà Commerz Real Investment supportatA dalla nuova società di gestione Stilo Retail, parte del Gruppo Percassi, gruppo specializzato in progetti di sviluppo retail.

Come spiega Francesco Giusto, direttore del centro, il progetto alla base della riqualificazione dell'edificio è quello di ricreare il concetto di department store.

«Il nostro obiettivo è quello di creare un settore diverso per ogni piano prosegue il direttore - mentre le scale mobili rappresentano il mezzo di spostamento principale. Secondo noi era necessario un cambiamento per stare al passo con i tempi e anche perché si era persa quell'emotività immediata. Le persone passeranno per il focus centrale dello stabile e si immergeranno all'interno dell'emozione dello shopping». Tuttavia, il progetto definitivo di riorganizzazione dei negozi e la loro disposizione non è ancora definito e ultimato.

«Non possiamo ancora svelare i nuovi marchi - commenta Giusti - ma possiamo assicurare che i settori si divideranno in aree tematiche: attenzione alla persona, fashion, sport, libri e ristorazione, beauty».

GLI SPAZI

Oltre a tutto questo, sono stati già realizzati nuovi servizi igienici e la nursery al quarto piano. «La scelta del nome è legata al tema di apparenza alla città per indicare che ci troviamo effettivamente nel suo cuore», spiega Giovanni Rossi, dell'omonimo studio di marketing e comunicazione di Modena, che insieme al partner Advercity, ha ideato il nuovo nome e la nuova campagna di comunicazione. «Il nuovo nome Ca' Mestre - Unique Shopping presenta degli elementi distintivi ben precisi, ovvero l'elemento grafico che caratterizza il nuovo logo ha tratto ispirazione dalla pianta dell'edificio e il pay off "Unique Shopping" intende invece comunicare la nuova esperienza di shopping offerta dal centro, un'esperienza di qualità e prestigio».

I lavori principali svolti fino ad ora si sono concentrati nel dare un taglio moderno a un edificio che ormai è diventato una colonna portante di Mestre. «Abbiamo investito nella parte strutturale ed estetica», spiega Giusto. «Oltre ad aver sostituito il grigio con il bianco come colore dominante, all'esterno sono stati installati 2 maxi ledwall e sono state cambiate le insegne, mentre all'interno abbiamo installato 22 monitor per creare un impianto coreografico di illuminazione».