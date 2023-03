Venezia, Ca' Foscari: il corso in "Ospitalità" tra i primi al mondo. «Coniuga le necessità del turismo e la formazione dei giovani»

VENEZIA - Il corso di laurea in Hospitality innovation and e-tourism proposto dalla Scuola italiana di ospitalità (Sio) e sviluppato in collaborazione con l'università Ca' Foscari di Venezia è tra i primi 100 al mondo nella categoria "Hospitality & leisure management" secondo il qs world university rankings 2023, una delle più importanti classifiche mondiali degli atenei. È quanto si legge in una nota.

«La Scuola italiana di ospitalità, ha raggiunto in poco tempo questo prestigioso traguardo perché ha saputo coniugare le reali necessità del mondo del turismo con una formazione, unica nel suo genere in Italia, in grado di preparare i giovani ad un mercato sempre più competitivo, basato sulla qualità e sulla digitalizzazione», spiega ancora la nota.



«La classifica infatti riconosce l'impegno e la dedizione delle due istituzioni - Sio e università Ca' Foscari di Venezia - nel fornire una formazione di alta qualità agli studenti, con un percorso di studi innovativo e all'avanguardia, che offre una solida formazione teorica, ma anche molte opportunità di apprendimento pratico, grazie alle partnership della "Scuola italiana di ospitalità" con importanti aziende e catene del settore turistico», si legge ancora nella nota.