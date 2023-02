Ca' Foscari ritira il titolo di professore onorario all'ex ministro russo Medinsky. La replica: «Sono divertenti»

VENEZIA/ MOSCA - Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura russo e già capo delegazione per il suo Paese alle trattative con gli ucraini nel febbraio del 2022 in Bielorussia, è stato privato del titolo di professore onorario dall'Università Cà Foscari di Venezia. Lo annuncia lo stesso Medinsky sul suo canale Telegram. La motivazione, aggiunge, è che svolge «un ruolo fondamentale come rappresentante del governo russo durante una inaccettabile e sanguinosa invasione di uno Stato sovrano».

«Mi avevano insignito del titolo di loro iniziativa - scrive ancora Medinsky - e ora lo ritirano di loro iniziativa. Sono divertenti».