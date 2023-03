Venezia. Ca' Foscari è la migliore università d'Italia per il corso di laurea in Hospitality and Leisure Management

VENEZIA - Conferme per l’Università Ca' Foscari Venezia nel QS World University Rankings by Subject 2023, tra le più influenti classifiche degli atenei mondiali: sono per la prima volta ben 16 le discipline di didattica e ricerca di Ca’ Foscari che entrano nel prestigioso ranking internazionale. Le discipline di punta a livello mondiale sono “Lingue moderne” (66° posto al mondo e 3° in Italia) e “Studi Classici e Storia Antica” (Top 90 al mondo e 9° in Italia), entrambe ai vertici grazie all’ottima reputazione internazionale. L’ateneo rimane inoltre saldamente al primo posto in Italia per la disciplina “Hospitality and Leisure Management” (Top 100 al mondo).

La classifica 2023

La novità del 2023 nel Ranking QS è l’entrata in classifica della disciplina “Antropologia”, nella quale Ca’ Foscari è in ottima posizione classificandosi tra le migliori 150 università del mondo, la terza in Italia nella disciplinaQueste le altre discipline per le quali Ca’ Foscari si è confermata nelle più alte fasce nella comparazione tra 1.594 università mondiali curata da QS: per “Storia” è nella Top 150 al mondo e 4° in Italia; “Archeologia” Top 150 e 5° in Italia; “Linguistica” Top 200 e 2° in Italia; “Economia ed Econometria” Top 200 e 4° in Italia; “Filosofia” Top 200 e 5° in Italia; e “Geografia” Top 200 e 3° in Italia. Sono in classifica anche le discipline “Contabilità e Finanza”, “Diritto”, “Business e Management”, “Scienze Ambientali”, “Informatica”, “Chimica”.

Complessivamente, per il più ampio ambito “Arti e Studi Umanistici”, che comprende 12 discipline, Ca’ Foscari si trova al 140° posto al mondo.

«Ca' Foscari continua a crescere nella reputazione internazionale – dichiara la Rettrice Tiziana Lippiello - grazie alla qualità del nostro corpo docente e all'interdisciplinarità dei corsi di laurea; lo confermano il ranking QS e anche il livello di preparazione dei nostri laureati e delle nostre laureate che si affermano, apprezzati, in tutto il mondo. Dobbiamo essere fieri dei risultati del sistema universitario italiano che riesce a guadagnare importanti riconoscimenti competitivi per la sua qualità nonostante sia meno finanziato rispetto ai suoi maggiori competitor. Mi auguro che questi traguardi siano da stimolo per tutti noi per continuare a credere e a investire nella formazione in un'ottica sempre più globale».