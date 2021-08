VENEZIA - La vera storia di uno degli edifici simbolo di Venezia che, secondo un facile luogo comune e per una serie di episodi tragici avvenuti solo nel secondo Novecento, è stato identificato come oggetto di malasorte. In realtà questo immobile arricchito dall'opera di Pietro Lombardo narra le abilità diplomatiche di Giovanni Dario verso i turchi della Sublime Porta.



La storiella di Ca' Dario che mena gramo è sicuramente una delle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati