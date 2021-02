C'è Posta per Te, Sergio muore a trent'anni: Federica Pellegrini in studio per la famiglia del suo giovane fan

Marika è venuta a C'è Posta per Te per i genitori di Sergio, il suo fidanzato, un architetto e nuotatore professionista che, dopo un anno di convivenza, inizia ad accusare degli strani dolori ai fianchi. I medici all'inzio pensano a dei semplici problemi muscolari dovuti allo sport, ma imporvvisamente Sergio peggiora e, dopo un calvario durato mesi, muore all'età di trent'anni. Il rapporto di Marika con i genitori del suo fidanzato, Maria Teresa e Patrizio, da quel momento diventa indissolubile. Marika è venuta in trasmissione per ricordare Sergio - Federica Pellegrini, seduta affianco a Marika, era il suo idolo, il suo esempio - e per ringraziare Maria Teresa e Patrizio della loro forza, del loro sostegno. «Voi non siete solo la famiglia di Sergio, ma anche la mia. Se riesco ad alzarmi tutti i giorni, a farmi il caffè, ad andare a lavoro, il merito è anche vostro» ha detto la ragazza appena la busta s'è aperta.

APPROFONDIMENTI CANALE 5 C'è Posta per Te, l'incredibile storia di mamma... RED CARPET Federica Pellegrini, prima foto con Matteo, cugino di Magnini: amore... SPORT Covid, Federica Pellegrini: «Ho perso il gusto e...

«Sergio era la nostra luce - così la lettera di Marika per Maria Teresa e Patrizio - e da quando lui non c'è più voi siete diventati il mio rifugio. Io e Sergio vivevamo in simbiosi, eravamo innamorati, io lo sono ancora di lui. L'abbiamo vissuto in situazioni diverse, ma tutte fondamentali. Mi sono detta: se ce la fanno loro ce la devo fare anch'io. Non riesco a farmi una vita nuova, persone come Sergio non esistono, non con tutte quelle qualità, con quella straordinaria gioia. Voi, ora, siete il mio punto di riferimento, la mia casa, siete di una dolcezza disarmante e il vostro amore per gli animali mi commuove. Grazie perchè siete molto di più di qualsiasi definizione che io possa dare ed è per questo che adoro starvi affianco: aiutare gli altri vi rende felice e il vostro amore non finisce mai di stupirmi. Guardate la scala, c'è una persona che Sergio adorava e so che per voi è lo stesso». Federica Pellegrini si siede affianco a questi due straoridnari genitori. «So che avete aperto una splendida fondazione in nome di vostro figlio. Voglio dare anch'io il mio piccolo contributo». Federica consegna a Maria Teresa un suo costume da nuoto. «So anche che siete una coppia molto sportiva, che amate andare in bici con i vostri cani». La Pellegrini esce un attimo dallo studio e rientra con un risciò, strappando un sorriso a Maria De Filippi.

Ultimo aggiornamento: 10:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA