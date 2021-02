VENEZIA Gli stessi ricoverati di inizio novembre e un numero di nuovi positivi che torna contenuto. Ma ancora decessi, come ininterrottamente accade dal 19 ottobre quando la forza dell’ondata di ritorno ha incominciato a farsi sentire. E anche adesso che l’ora più buia si sta chiudendo, gli strascichi di due mesi di apnea presentano un conto salato. Su tutti a Mira: il comune rivierasco è stato il più falcidiato tra novembre e gennaio.



LA GIORNATA E L’ANDAMENTO

Nella sostanza i dati delle ultime ventiquattr’ore sono buoni: 69 nuovi casi, gli attualmente positivi che scendono a 5.492 e i ricoveri che calano nel complesso e arrivano a 198 (-6) dei quali 14 sono in Terapia intensiva. Per cercare numeri così bassi bisogna tornare all’1 novembre (i ricoverati complessivi) e al 28 ottobre se si considerano solo i ricoveri nei reparti per acuti. Crescono i decessi: tra le 17 di domenica e la stessa ora di ieri ce ne sono stati altri 6 che fanno salire a 1.623 il totale. Cala anche il dato giornaliero dei tamponi positivi, ormai assestato attorno al 3,7% dopo aver vissuto giorni terribili quando erano positivi dieci tamponi ogni cento. Resta però alto il parametro dei positivi ogni 10mila abitanti: nel Veneziano sono 66 ogni 10mila, seconda provincia veneta dopo Vicenza e oltre la media regionale fissata a 54,9 positivi ogni 10mila residenti. Ma se calano - e in alcuni casi crollano - la stragrande maggioranza degli indicatori, lo stesso discorso non vale ancora per i decessi: nelle ultime due settimane ci sono state 123 croci, ultima coda di due mesi nei quali le vittime legate al virus sono state 940.



IL CASO MIRA

Mira continua a pagare un pesante tributo a questa pandemia. Con l’ultima vittima, Lucio Terrin, 71 anni, si è giunti infatti al triste primato di 100 vittime. È passato quasi un anno da quel 21 febbraio 2020 quando fu registrato il primo caso di Covid nel veneziano, e ad essere colpito era Mario Veronese, 67 anni di Oriago di Mira, deceduto poi il 1. marzo. Nonostante i decessi della scorsa primavera, tra cui la dottoressa Samar Sinjab, di Borbiago di Mira, la 60esima vittima tra i medici italiani e Giorgio Voltolina, 63 anni, volto storico dell’ambientalismo della Riviera del Brenta, a fine maggio i decessi per Covid a Mira erano poco più di una ventina.



La seconda ondata del Covid invece è stata però devastante. Tra fine dicembre e inizio febbraio le vittime del virus registrate dall’Ulss 3 sono state quasi una cinquantina, raggiungendo in questi giorni i 100 decessi e colpendo pesantemente anche le famiglie miresi come quella del falconiere Ivan Busso 42 anni di Malcontenta, morto poc prima dei suoi genitori Gianni 72 anni e Gina Smerghetto 65 anni o i coniugi Vanzan di Mira Vecchia, Giuseppe “Bepi”, 94 anni, e Candida Martin 88 anni. L’ultimo, Lucio Terrin, contagiato a dicembre insieme alla moglie Annalisa e mancato sabato scorso, è una ferita ancora aperta. Nonostante il settantunenne dopo un lungo periodo in Terapia intensiva si fosse negativizzato, le pesanti conseguenze del virus nel fisico già provato, ne hanno provocato la morte. Nativo di Camponogara, residente negli anni della giovinezza a Chirignago per poi trasferirsi a Mira Lucio aveva militato sin da giovane nella sinistra, dapprima iscrivendosi nel Pci, poi al Pds-Ds e al Pd, e fu tra i primi ad iscriversi ad Articolo Uno.

«Incarnava l’esperienza della militanza a tutto tondo» impegnandosi anche nel sindacato Spi-Cgil, era iscritto all’Anpi, era stato responsabile della Cooperativa di Mira e volontario in Emergency. Gli amici e i compagni di partito di Mira sperano di poterlo salutare con una cerimonia funebre civile, venerdì prossimo da organizzare, norme permettendo, in uno spazio simbolo come piazza IX Martiri così da consentire a quanti lo conoscevano e avevano collaborato con lui, di rendergli omaggio un’ultima volta.

