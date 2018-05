Bus in panne sulla corsia del tram. Il carro attrezzi per recuperarlo parte da San Donà ma resta bloccato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA/MESTRE -E' successo questa mattina in direzione Venezia dopo le sette. Il servizio - tamponato con mezzi sostitutivi - è ripreso intorno alle nove. Molte le persone rimaste incolonnate in attesa di passare.L’azienda si scusa fin da subito, l’azienda spiega che il tutto è dovuto ad un. L’autista, nel momento in cui ha capito che il bus stava per fermarsi per quel tipo di problema, ha subito valutato la possibilità di portarsi alla sinistra, così che il mezzo si bloccasse sulla corsia di sorpasso, lasciando libera quella di scorrimento tram, purtroppo il transito continuo di auto proprio nella corsia di sorpasso, ha escluso questa possibilità, lasciando il bus di Atvo in panne sulla corsia del “siluro rosso” diretto a Venezia, costretto a sua volta ad uno stop forzato.Subito dalla centrale operativa di Atvo si è attivata la procedura di intervento, che ha previsto. Mancando questa possibilità, è partito da San Donà di Piave un mezzo Atvo; purtroppo nella zona diè stato trovato un, che ha interrotto il traffico e, di conseguenza, fatto ritardare l’arrivo sul Ponte della Libertà, con gli inevitabili disagi che si sono poi riscontrati.