Bus della linea 80 multato: pendolari al lavoro in ritardo

di Diego Degan

CHIOGGIA -, domenica mattina. E' l'ultimo episodio della lunga serie di disgrazie che costellano l'avvio del nuovo servizio e che, come le molte altre segnalate dagli utenti, saranno oggetto dell'incontro di raffreddamento della controversia che vedrà impegnati, giovedì, in Prefettura, gli amministratori comunali, quelli della Città metropolitana e di Arriva Veneto. Intanto è saltato di nuovo l'incontro tecnico tra le parti che avrebbe dovuto tenersi martedì scorso. «Rinviato inizialmente a mercoledì (domani, ndr) - riferisce l'assessore ai trasporti, Daniele Stecco - è stato ulteriormente spostato di una settimana su richiesta della Città metropolitana, per via del quasi concomitante tavolo in Prefettura».