Mestre. Bus della Linea esce di strada e si schianta contro la pensilina

MESTRE - Un bus dell'azienda La Linea è uscito di strada è si è schiantato contro la pensilina in via Cappuccina, davanti alla scuola Giulio Cesare. Non ci sarebbero feriti. L'incidente è avvenuto oggi, mercoledì 17 gennaio, poco prima delle 17.

I precedenti

Lo scorso 3 ottobre, la strage del bus sul cavalcavia in cui hanno perso la vita 21 persone. Poi il 14 ottobre l'incidente in via Carducci, in quel caso il bus si è schiantato contro un pilastro. In entrambi i casi si trattava di un mezzo elettrico dell'azienda La Linea.

+++Notizia in aggiornamento+++