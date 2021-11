Vento e burrasca a Venezia, onde davanti a San Marco e vaporetti in difficoltà. Acqua alta, attesi picchi a 140 cm

VENEZIA - Venezia sta vivendo ore di forte maltempo, con vento e burrasca che sferzano anche il Bacino di San Marco. Una laguna scura e minacciosa, sotto una pioggia intensa è quella che si può osservare dalla Piazza, appena oltre la Basilica, dove l'alta marea continua crescere. La punta massima, +130 centimetri sul medio mare raggiunta verso le 21. Il forte vento di Scirocco, con raffiche di quasi 30 nodi, sta mettendo in difficoltà i vaporetti sulle tratte più esterne, come quella per il Lido. Mentre in serata sono state alzate le paratoie del Mose.

Sollevate le paratoie

Sono iniziate attorno alle 18 a Venezia le operazioni di sollevamento delle paratoie del Mose, in previsione della massima di marea di 130 centimetri. Per prima è stata alzata in laguna la barriera di Treporti e poi è stata sollevata quella del Lido San Nicolò. Per domani, 2 novembre, è prevista alle 21.20 una massima di marea di 115 centimetri e per mercoledì un picco di 140 alle 22.