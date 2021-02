La signora Linda non è riuscita a festeggiare i 100 anni della sua trattoria Da Romano, che con il marito Orazio aveva rilevato e fatta diventare uno dei ristoranti storici più conosciuti, non solo di Burano, ma a livello internazionale. Linda Memo, 88 anni, nei mesi scorsi aveva contratto il Covid-19, ma era riuscita a vincere tenacemente la sua battaglia. Una settimana fa, infatti, era rientrata a casa dopo due mesi di ricovero, negativa e rasserenata. Purtroppo, però, gli effetti collaterali relativi al virus e all'età si sono fatti sentire quasi immediatamente. Linda è stata nuovamente condotta in ospedale, dove è mancata venerdì, dolcemente nel sonno. «Si può dire che mia suocera sia morta di Covid racconta il genero Renzo Anche se aveva sconfitto la malattia, i postumi l'hanno indebolita troppo. Non so come abbia contratto il virus, forse da un nostro cameriere, oppure da avventori o compaesani. Linda era solare e parlava volentieri con tutti. Anche noi in famiglia siamo stati contagiati dal Covid, per fortuna tutti in forma lieve. Mia suocera era la vita del ristorante Da Romano, che gestiva con il marito Orazio dal 1965. Prima ancora c'erano Romano Barbaro e la Gigia. Tutti in famiglia ci lavoriamo, con diverse mansioni. Ormai siamo arrivati alla quarta generazione. Siamo davvero addolorati e dispiaciuti che Linda non possa festeggiare con noi i 100 anni dalla nascita della sua trattoria».

«Perdo una cara amica commenta sconsolato Aldo Rosso, coetaneo di Linda, mecenate della voga ed egli stesso di Burano, isola che ha lasciato ancora giovane ricordo quando lei e Orazio venivano a mangiare i panini a casa mia. Abbiamo passato l'infanzia assieme. Quando tornavo a Burano andavo spesso a trovarla ed ogni volta erano abbracci, sorrisi e ricordi. Linda era sempre disponibile con tutti. Dieci anni fa aveva perso il marito Orazio ed è stato un dramma che non aveva mai superato. Da allora mi parlava solo di lui, con la sofferenza nel cuore. Ora si sono ritrovati, ed io resto sempre più solo». «Allegra e sempre pronta a dare una mano la ricorda il campione del remo Franco Dei Rossi Strigheta Linda era sempre pronta ad ospitare nel ristorante vogatori, associazioni, qualunque aggregazione dell'isola. Viveva Burano come una madre e ne promuoveva le tradizioni. Lei ed Orazio non avevano solo dato vita ad un pregiato ristorante, le cui proposte di pesce sono note ovunque, ma Da Romano è stato anche un punto di riferimento per l'arte, soprattutto per i pittori». Linda lascia due figlie: Rossella e Anna. I funerali verranno celebrati questa mattina, alle 11, nel duomo di Burano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA