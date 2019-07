Una nuova antenna sulla torre. I residenti chiamano i carabinieri

di Marta Gasparon

BURANO - Erano una sessantina, ieri mattina alle 8 in punto, a gridare il proprio no all'installazione di un'antenna telefonica che dovrebbe essere montata prossimamente sopra la torre dell'acquedotto di Burano, tutti appartenenti al neonato Comitato Ultima spiaggia. Perché la battaglia portata avanti dal gruppo venutosi a costituire ufficialmente il 9 luglio scorso che ad oggi conta circa duecento componenti appare sì complicata, ma non impossibile. Soprattutto quando la determinazione è grande e la causa tanto aggregante come sta dimostrando di essere.