Bullismo: «Il vero problema sono i genitori, danno il cattivo esempio»

di Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Prese in giro,. È di qualche giorno fa la tragedia sfiorata a Musile di Piave dove una tredicenne si è lanciata da una finestra della scuola perché esausta di essere derisa , procurandosi ferite importanti. E poi i fatti di Lucca, di Velletri, non più tardi di ieri quelli riferiti da Lecce. Quella delè una escalation senza freni. Una piaga sempre più diffusa che chiede rimedi urgenti. Per arginare episodi di soprusi e umiliazioni che rischiano di sfociare nell'irreparabile, quest'anno l'Ufficio Scolastico Territoriale ha messo in campo una vera e propria offensiva educativa in tutta la provincia.«Lesono, ma prima ancora è essenziale lavorare sulla sensibilizzazione e lapartendo anzitutto dalle famiglie», dice la referente Alessandra Artusi che ha coordinato un enorme lavoro a contatto con gli studenti. «L'esperienza di questi mesi ci ha confermato che il bullismo è un'emergenza assoluta rispetto a cui va tenuto alto il livello d'allerta spiega la prof. Artusi Molto si sta facendo: in ogni istituto c'è un referente e nei regolamenti sono disciplinate le azioni e le sanzioni. Le richieste di aiuto e intervento sono state numerose e ci sono pervenute, magari postando foto o video, che trasferisce un messaggio sbagliato ai figli»...