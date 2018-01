I bulli imperversano: già cinque casi da settembre negli istituti del territorio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - (R.ros.) Sonoin merito a dei casi conclamati dinelle. Si tratta di 4 situazioni verificatesi nelle scuole medie e una all'interno di un istituto superiore. Allo Sportello Bullismo del Centro Territoriale di Supporto istituito e attivo all'Istituto Luzzatti sono invece 2 i casi segnalati dai singoli alunni e 6 richieste di azioni informativa con genitori e insegnanti. Sono concrete e fatte su misura per gli studenti le contromisure per combattere i fenomeni di bullismo che spesso si traducono in, agevolato dall'uso della rete. Un fenomeno comunque sotto controllo secondo le forze dell'ordine ma che ha bisogno di un continuo impegno non solo degli insegnanti ma soprattutto dei genitori...