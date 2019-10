Finisce male il rave party alla Brussa, un denunciato e multe per tutti

di Marco Corazza

CAORLE - La festa di compleanno di un 40enne chioggiotto alla Brussa di Caorle finisce male, per lui e gli ospiti. L'uomo, per celebrare l'ingresso negli anta, aveva pensato di organizzare un rave party nella splendida località, tutelata anche per la sua area naturalistica. Ma quando sono arrivati i carabinieri di naturale c'era solo l'euforia per una notte a tutta musica. Per l'organizzatore è arrivata la denuncia mentre gli ospiti, in gran parte padovani, sono rincasati con una multa salata.