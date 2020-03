Brugnaro: turismo, Cassa in deroga per almeno 12 mesi a tutto il comparto

VENEZIA - Sul turismo la cassa in deroga dovrà essere estesa a tutti i settori, almeno per 12 mesi. Lo dice il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. «Io parlo per Venezia, ma è così in tutta Italia: ci deve essere una norma, sugli affitti di azienda - spiega - che preveda lo scomputo di quel costo». Alla domanda se ci sarà una nuova forma di economia in città, risponde sicuro: «Certo ma deve camminare sulla gambe dei nostri giovani. Il danno subito dal turismo, che è la prima industria italiana, è enorme».



Quanto allo spopolamento di Venezia, il sindaco ha fornito un dato inedito. «I dati ci dicono che siamo 53 mila - dice - ma grazie ad una misurazione fatta attraverso il consumo dell'acqua in questi particolari giorni, siamo riusciti a stabilire che ci sono in città 100 mila persone». Una popolazione, in ogni caso, soprattutto anziana, e per questo il sindaco pensa alla costruzione di un gruppo di volontari, di psicologi, per dare sostegno proprio alle persone sole.