Assedio a Brugnaro, ma lui rilancia con i posti barca. «E mi ricandido»

VENEZIA - Fuoco di fila sul sindaco Luigi Brugnaro che ieri all’incontro con la cittadinanza al patronato dei Frari ha avuto un bel da fare anche solo per riuscire a rispondere alle domande. Criticato da alcuni veneziani esausti dai problemi del centro storico: dalle affittanze brevi all’assedio turistico, fino al moto ondoso. Ma non si è lasciato intimorire il primo cittadino, anche se la platea non era certo quella dei soliti simpatizzanti che si trova ai comizi. Ha risposto a tono, in modo più o meno gentile e più o meno provocatorio «Siete ignoranti, nel senso che non conoscete le cose» a chi alzava la voce. Una donna si è avvicinata al tavolo dei relatori per attaccarlo, tanto che è intervenuta anche la