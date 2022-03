Brugnaro ricoverato dopo un malore a cena: il tweet del sindaco che rivela come sta

VENEZIA - Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, colpito da malore: ecco come sta. «Informo che le mie condizioni di salute sono buone e in deciso miglioramento. Grazie ai medici, infermieri e oss che mi stanno assistendo con grande professionalità. Grazie di cuore per i tanti messaggi di incoraggiamento e di affetto». Lo scrive stamani su Twitter Brugnaro, ricoverato dalla serata di giovedì a Padova dopo un malore.

APPROFONDIMENTI DOPO IL MALORE Brugnaro trasferito in Medicina, migliorano le condizioni del sindaco... A BORGORICCO Malore a cena per il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: è in...