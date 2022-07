Luigi Brugnaro e Luca Zaia conquistano il titolo di sindaco e governatore più amati d'Italia

VENEZIA - Luigi Brugnaro e Luca Zaia sono in testa ai sondaggi come amministratori più amati, rispettivamente sindaco e governatore. Secondo il Governance poll 2022 di Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, il primo cittadino di Venezia è il più amato d'Italia (65%) superando Antonio De Caro di Bari (62%) scivolato dal primo al terzo posto, con in mezzo la novità di Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, 64%). Nella classifica non rientrano i 26 sindaci appena eletti a giugno. Tra i governatori non è una sorpresa vedere in pole position Luca Zaia, presidente del Veneto, che si conferma in testa alla classifica con il 70% dei consensi. Zaia però quest'anno è tallonato da un altro leghista, Massimo Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con il suo exploit arriva al 68% e supera Stefano Bonaccini (Emilia). Il Governance Poll 2022 ha preso in considerazione 78 comuni capoluoghi di provincia e 18 Regioni in cui vige la regola dell'elezione diretta. Le interviste sono state effettuate da marzo a giugno 2022, la numerosità campionaria in ogni Regione è stata di 1.000 soggetti, in ogni comune di 600 elettori, disaggregati per sesso, età ed area di residenza.

APPROFONDIMENTI IL SONDAGGIO Luca Zaia è il governatore più amato d'Italia. Tra...