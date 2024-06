VENEZIA - Sindaco Brugnaro, quali indicazioni si possono trarre da queste elezioni? A Venezia e Mestre centro il Pd ha recuperato, mentre Fratelli d’Italia si è “mangiato” il centrodestra, come in Veneto peraltro.

«Posso fare una battuta? È mancato l’effetto Brugnaro (ride). Le europee sono elezioni di visione, come sa io non ho partecipato, ho fatto solo un appello per il Partito popolare europeo assieme a Tajani e al di là di questo come Coraggio Italia non ci siamo occupati direttamente di questo. Mi sembra che l'indicazione generale sia chiara: c'è oggettivamente un calo di affluenza e forse anche di interesse. Sbagliando, perché bisogna sempre andare a votare. E poi c’è da dire che i partiti di governo aumentano la loro presenza. Si è un po’ cristallizzata questa dicotomia maggioranza-opposizione».

Manca il centro.

«Il centro non si riesce a costituire perché baruffano l’uno con l’altro e quindi si viaggia guardando due fari. Da una parte Fratelli d’Italia, dall’altra il Pd. Spero e mi attendo che si ricostituirà anche un corpo intermedio di persone ragionevoli. Il Ppe ancora oggi guida l’Europa. E, aggiungo io, per fortuna».

Perché dice questo?

«In Europa c’è ancora una forte presenza socialista. Sono elementi molto forti nella “Coalizione Ursula”. Con queste elezioni spero che qualcosa si ribilancerà, spero che si blocchino certi estremismi e certi provvedimenti ambientali senza senso. Penso alle macchine che dovranno essere tutte elettriche dal 2035. Tecnicamente non è possibile. E poi provvedimenti su agricoltura e pesca, che hanno trovato la contrarietà di tutte le persone ragionevoli».

Si riferisce ai Verdi?

«Bonelli e Fratoianni hanno fatto un buon risultato. È tornata la sinistra, insomma, qualcuno è contento e qualcun altro avrà un po’ di timori. Per fortuna non sono loro al governo, e il Governo è cresciuto. Ma non solo. Il Pd a guida Schlein è più a sinistra. Adesso hanno piazzato una serie di candidature ottime o buone, poi vedremo quando sarà il momento delle scelte concrete. In Italia stanno mandando messaggi tipo “più soldi per tutti” senza dire dove tiriamo fuori le risorse. Bisogna ribellarsi alla logica di far debito per guadagnare consenso».

Prima parlava di politiche energetiche, cosa intendeva dire?

«Al di là dei proclami pretestuosi, vorrei che dicessero come si vogliono fare certe cose, raggiungere certi obiettivi. Se l’intenzione è fare macchine elettriche con batterie fatte in Cina, accomodatevi: non possiamo distruggere l’economia italiana. La transizione ecologica dobbiamo farla nei tempi e nei modi che riteniamo possibili. Dobbiamo immaginare ad esempio che non ci sono soltanto il vento e il sole che il signor Bonelli dice che sono gratis. Certo, quelli sono gratis, ma le pale eoliche costano e hanno qualche problemino. I pannelli fotovoltaici vengono fatti per lo più in Cina, portando via altri posti di lavoro in Italia. Oltre a questo ci sono anche altre soluzioni. Abbiamo biocarburanti che impattano poco, abbiamo iniziato con l’idrogeno e dobbiamo pensare alla fusione nucleare, con piccoli impianti. Ci sono tante cose che vanno messe sul tavolo, senza polemiche come fa qualcuno che sembra avere la verità in tasca e poi nella vita non ha combinato niente».

Raffaele Speranzon, rivendica a Fdi il prossimo sindaco, che ne pensa?

«Non mi esprimo sul Comune di Venezia, lo ho già detto. Mi sto occupando dell'amministrazione e sono occupato, ho ancora davanti un anno e mezzo ed è ancora moltissimo tempo»

Il Pd si è ripreso la maggioranza in centro storico. È un segnale di declino del centrodestra in città?

«Non so. Quando uno vota il Pd sono problemi suoi (ride). Con le Europee si parla di una situazione diversa. Si parla di temi europei e lì le posizioni di Governo e Pd non sono tanto distanti: pensiamo alle guerre israelo-palestinese e russo-ucraina».

Alla fine, che bilancio fa per Coraggio Italia e quale futuro vede per il partito?

«C'è tanta attività, gente carica, persone che si sono affacciate per la prima volta in politica. Sono i giovani che mi interessano, riuscire a intercettare il loro entusiasmo, creare la classe dirigente del futuro. In questa fase della mia vita sono soddisfatto. La politica deve essere anche divertimento e sorriso. Con animo trasparente e buono si possono ottenere grandi risultati».