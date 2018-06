«Consiglieri senza dignità». Nuova bufera su Brugnaro

di Giorgia Pradolin

VENEZIA - «Non facciamoci provocare da alcuni soggetti, anche qui presenti, che non meritano veramente nessun tipo di dignità». Parole pesanti come macigni quelle pronunciate ieri indal. Una frecciata al veleno prima di alzarsi e lasciare l'aula consiliare, come già avvenuto altre volte, tra gli applausi della maggioranza e senza ammettere repliche dalle minoranze. Perché, da regolamento, il primo cittadino ha facoltà di comunicazioni all'aula senza che siano previste risposte.Un fatto, questo, che ha acceso ancora di più gli animi dell'opposizione, già irritata per quelle parole. Così Nicola Pellicani (Pd): «Sono rimasto davvero stupito dal tono e dall'aggressività dell'intervento del sindaco - ha detto - soprattutto in un clima come quello che stiamo vivendo in queste settimane nel paese, con conflitti tra istituzioni e tensione. Mi ha amareggiato sentire che in un aula consiliare di una città internazionale come Venezia, il sindaco arrivi a fare un attacco immotivato nei confronti della minoranza. Un'aggressione a priori, con toni diffamatori nei nostri confronti per un'ossessione che resta del passato»...