Smart prende fuoco, il conducente riesce a salvarsi

Fumo e odore di bruciato dal motore della piccola Smart: il conducente accosta e ha giusto il tempo di abbandonare l’utilitaria prima che il fuoco la avvolga completamente. E' successo questa mattina in via Luneo nel territorio di Spinea, tra il sottopasso autostradale e via della Costituzione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato presto l'incendio. L'auto è andata completamente distrutta.

Ultimo aggiornamento: 16:58

