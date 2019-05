Dalla bricola... al pavimento: ecco come vengono riutilizzati i pali veneziani

di Alessandro Marzo Magno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - C'è vita dopo la morte. Per le bricole di Venezia, sicuramente. Dopo aver svolto il loro onorato servizio di contrassegnare i canali lagunari, possono diventare preziose bottiglie, raffinate lampade, o eleganti pavimenti. Quasi tutti quelli che si occupano di ridare vita alle ormai defunte bricole stanno nel Bellunese, in una sorta di andata e ritorno: il legname dopo essere sceso dai monti, una volta esaurita la sua funzione in laguna, ritorna nei luoghi d'origine per diventare qualcosa di diverso. Un legame millenario quello con la montagna: senza gli alberi delle Dolomiti, Venezia non sarebbe mai esistita.GLI ZATTIERIPer secoli e secoli, ogni anno scendevano lungo il Piave oltre 330 mila tronchi necessari a costruire le case, le navi e le barche della Serenissima. La segheria di Roberto De Pol, a Cimagogna di Auronzo, è specializzata in legno antico e dagli anni Novanta tratta anche bricole. I De Pol sono una famiglia antica, hanno a che fare col legno fin dal 1193; la segheria risale al 1937, prima stava in val Visdende e poi, dopo l'alluvione del 1966, è stata spostata in Comelico. Le bricole costituiscono dal 10 al 40 per cento del legname lavorato, «dipende dalle annate», precisa De Pol, «ce le portano i clienti e alcuni anni sono di più, altri di meno. Le trasformo in tavole spesse sette centimetri per farne pavimenti nobili». La maggior parte dei suoi pavimenti in legno di bricola finiscono tra Napoli e Roma, apprezzati proprio in quanto provenienti dalla laguna veneta. Naturalmente le bricole hanno bisogno di un trattamento particolare perché quando arrivano da Venezia hanno all'interno chiodi, sale, e il legno è molto umido, per cui vanno stagionate ed essiccate con procedimenti diversi rispetto a quelli richiesti da altri legni.Dopodiché i «difetti», il «brutto», diventano i pregi di questo tipo di materiale: ha un colore grigio pronunciato, dovuto all'umidità della laguna, all'interno presenta ingiallimenti causati dal sale e venature rossastre dovute ai residui di ruggine lasciati dai chiodi, ma soprattutto è bucherellato dalle teredini, un mollusco vermiforme. Insomma, diventa inconfondibile. Anche Virgilio Dal Pan, di Fonzaso, ha a che fare col legno da parecchio tempo: vende case di legno («Abbiamo cominciato prima noi a Belluno, Bolzano è arrivato dopo», tiene a precisare), è socio della Dolpi, che produce occhiali con i legni dolomitici (sono occhiali Dolpi quelli che usa Mauro Corona, per esempio), e ora si è inventato un rivestimento per bottiglie che unisce il legno delle bricole con alcune gocce in vetro colorato realizzate a Murano da Simone Cenedese, maestro vetraio.CON IL VETRO DI MURANO«Ci ho pensato sei mesi fa», racconta Dal Pan, «guardando una vecchia bottiglia che avevo a casa. Mi sembra un controsenso che un prodotto tanto nobile come il vino abbia un contenitore così di basso livello. Quindi ho pensato di unire il mare alla montagna, le dolomiti alla laguna, in un percorso che ha secoli di storia alle spalle». Certo, non sono bottiglie per vinelli da pochi euro, ma le ha portate al Vinitaly suscitando enorme interesse. Legno delle bricole e vetro sono pure gli ingredienti delle lampade realizzate da Isabella Chieregato, di Sedico, assieme a Fabio Fornasier, maestro vetraio titolare della Lu Murano. Chieregato gestisce da una ventina d'anni, con il marito Paolo Zago, la Antico È di Sedico, azienda specializzata in pavimenti in legno vecchio. Le lampade costituiscono un'attività complementare rispetto ai pavimenti, quelli fatti con le bricole assommano a circa un terzo del totale. «Di recente ne abbiamo mandato uno da esterno in una villa di Palermo, lavorato a coda di rondine, come si usava un tempo», spiega Chieregato, che aggiunge «quello delle bricole è un legno molto lungo da lavorare, con un'essiccazione assai lenta, perché è pieno d'acqua».ARREDI DOMESTICILa Antico È crea anche complementi d'arredo e ha prodotto un lavabo con il legno di bricola. Naturalmente nel caso di opere realizzate con questo particolare legno non si vende solo un prodotto, si propone una storia, anche perché i costi sono elevati, circa il doppio di un tradizionale pavimento di legno di rovere, osserva Luca Campion, di Latina, ma con origini venete. «Mi faccio preparare in Cadore tavole da cinque centimetri di spessore che restano un anno all'aperto a prendere acqua, vento, sole e neve, così che si stabilizzino in maniera naturale. Poi le faccio affettare in cartelle alte un centimetro che vengono essiccate in forni sottovuoto per via del sale che contengono, un procedimento diverso da quello degli altri legni che utilizzano invece forni a ventilazione. Una volta stabilizzate, le lamelle vengono montate su un supporto in betulla, o abete, e sono pronte per diventare materiale da posare che fa rivivere la bellezza di una bricola». Anche per Campion il legno di bricola costituisce circa un terzo delle lavorazioni totali e la maggior parte del prodotto viene venduto nel Lazio, con qualche puntata più lontano, tipo uno chalet a Sankt Moritz.LA CASA DI LEGNO«All'inizio mi guardavano come un pazzo», sottolinea Campion, che ha cominciato a vendere legno di bricola otto anni fa, «mi dicevano ma questa è roba per fare il fuoco, invece oggi me lo chiedono. Io spiego loro la storia, il significato, e chi si fa fare questo tipo di pavimento vuole avere un pezzo di Venezia in casa. Un notaio di Latina se n'è talmente innamorato che si è fatto fare tutta la villa in legno di bricola». I sogni costano, avere una bottiglia, una lampada o un lavandino fatti con un materiale tanto particolare è ovviamente dispendioso. D'altro canto è consolante sapere che quei pali così familiari a chi è abituato ai paesaggi lagunari potranno avere una nuova destinazione, che non sono condannati a fluttuare sull'acqua e a sfondare qualche imbarcazione che non li vede, com'è purtroppo accaduto e si spera non accada più. Se poi alle bricole in legno si sostituiranno quelle in plastica, tutta questa poesia andrà perduta.