Pericolo mortale per le barche nelle acque di Venezia e Chioggia: briccole vaganti

CHIOGGIA (VENEZIA) - Emergenza. Le acque alte eccezionali hanno sollevato e trascinato via dalle barene un'impressionante quantità di tronconi che, urtati, potrebbero squarciare il fondo di qualunque imbarcazione medio-piccola. Si tratta di pericoli mortali. Lo denuncia Marco Tiozzo Bastianello, comandante ed armatore del pittoresco bragozzo Ulisse, adibito alle gite in laguna. «La situazione dice - era già grave prima delle acque alte. Adesso è gravissima. La presenza di ostacoli insidiosi - prosegue - mi è già costata l'elica. Meno male che l'incidente si è verificato a pochi metri di distanza dalla riva di San Pietro in Volta». Per fortuna il capitano se l'è cavata abilmente, riguadagnando la banchina grazie all'abbrivio residuo. Qualora non ce l'avesse fatta, l'Ulisse