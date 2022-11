Bretella ferroviaria che collega Venezia all'aeroporto, Enrico Marchi: «Grande soddisfazione»

venezia - «Accogliamo con grande soddisfazione la notizia di aggiudicazione da parte di Rfi della gara per il collegamento ferroviario dell'aeroporto di Venezia». Lo afferme Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save, sull'affidamento dei lavori per la realizzazione della bretella ferroviaria Venezia-Aeroporto. «Il collegamento con la rete ad alta velocità - aggiunge - accrescerà ulteriormente il ruolo dell'aeroporto quale motore di sviluppo dell'intero territorio veneto. Un'opera fondamentale per la crescita del terzo scalo intercontinentale nazionale e per la mobilità del bacino d'utenza anche in un'ottica di sostenibilità». «Con Rfi, il commissario Macello e tutti gli enti coinvolti - conclude Marchi - procederemo con l'attività di coordinamento dei lavori, con l'obiettivo di essere pronti per l'appuntamento delle Olimpiadi 2026».