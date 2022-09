Venezia 79, Brad Pitt sul red carpet della Mostra del Cinema: fan in delirio. «Sei bellissimo»

VENEZIA - Brad Pitt sul red carpet della Mostra del Cinema, fan in delirio: «Sei bellissimo». E alla fine è arrivato. Il divo hollywoodiano - arrivato a sorpresa ieri, mercoledì 7 settembre, al Lido di Venezia in veste di produttore del film Blonde - ha appena calcato il red carpet di Venezia 79.

Brad Pitt è stato accolto dal boato dei fan, da ora in attesa lungo le transenne: «Sei bellissimo». L'attore, cordiale come sempre, non ha deluso le attese posando per selfie e firmando autografi (dopo aver indossato una mascherina nera anti Covid).