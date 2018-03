Usa un braciere per scaldarsi, ucciso dal monosssido a 27 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Si era acceso unper, poi si èed è morto nella notte a causa deldi carbone, mentre il coinquilino è in fin di vita. Questa notte, poco dopo le ore 3, i vigili del fuoco sono intervenuti ina Mestre per le probabili esalazioni di monossido prodotte da un braciere, che sono costate la vita a un 27 enne, mentre un altro giovane uomo è ricoverato in camera iperbarica. Il suem 118 ha constatato purtroppo la morte del giovane bengalese, mentre l’amico è stato portato in ospedale. I due uomini hanno usato un braciere con del carbone per scaldarsi. I vigili del fuoco hanno sequestrato l’appartamento dopo averlo messo in sicurezza per ulteriori accertamenti.