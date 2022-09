VENEZIA - Il corpo di Bozambo non è mai tornato in Italia. Si era parlato di una colletta, ma poi non se n’è fatto nulla. Edy Ongaro, 46 anni di Giussago di Portogruaro, riposa in un cimitero del Donbass, dov’è morto combattendo tra le milizie filorusse e separatiste contro l’esercito dell’Ucraina. Sulla sua tomba c’è una croce, una fotografia e fiori freschi «portati in segno di gratitudine dalla popolazione del Donbass delle aree liberate» scrivono i suoi commilitoni.



LA TESTIMONIANZA

Nei giorni scorsi su quella tomba scavata nella terra di un cimitero del Donbass, è arrivato Ignacio Ojeda, combattente messicano internazionalista che era con Bozambo quando lui si era lanciato su una granata per fare da scudo ad altri miliziani in una trincea nella zona di Adveeka, a nord di Donetsk. Era il 31 marzo e Edy Bozambo Ongaro diventava il primo italiano a morire nella guerra voluta da Putin e dalla Russia. Ojeda ha lasciato un suo ricordo di quella giornata di battaglia, tradotto e pubblicato dai social del Collettivo Stella rossa Nordest

«La sua ultima notte, Edy prima di dormire, improvvisamente gridò “me quiero morir” (“voglio morire”, ndr). Il giorno seguente ricevemmo l’ordine di attaccare le posizioni ucraine che ci bombardavano dalle montagne che ci circondavano. Le conquistammo e al tramonto pensavamo che per quel giorno eravamo sopravvissuti. All’ imbrunire gli ucraini ci attaccarono e noi ci difendemmo. Una granata cadde nella trincea e Edy senza vacillare la coprì col suo corpo salvando i suoi compagni».



IL SUO CREDO

Bozambo (nome di battaglia scelto in onore di un partigiano della Resistenza) tra le fila del battaglione Prizrak, composto soprattutto da foreign fighter e nel quale il veneziano ha recitato un ruolo sempre più di prim’ordine in un territorio teatro di guerriglia da anni e solo adesso diventato il palcoscenico del più importante conflitto in Europa dalla fine della seconda guerra mondiale.

Quando il 23 febbraio l’Armata russa aveva iniziato l’invasione dell’Ucraina, gli anni a combattere la guerriglia in favore dei separatisti del Donbass e della repubblica popolare di Donetsk avevano trovato in lui una ragione finale: «Questo è il nostro giorno» aveva scritto su Facebook. Una ragione così importante, per Edy Ongaro, da rimetterci la vita per l’esplosione di una bomba a mano nella sua trincea.



IL PASSATO

Edy Ongaro aveva lasciato l’Italia dopo un arresto per l’aggressione a un carabiniere in un bar: il giudice lo aveva rilasciato e il quarantaseienne se n’era andato senza fare più ritorno.

Era arrivato in Donbass nel 2015 e da quel momento non lo aveva più abbandonato. «In Spagna, a Barcellona, ho studiato la guerra civile spagnola. Mi sento internazionalista, vicino alle persone, ai poveri, a chi è in difficoltà», diceva Ongaro in un video dopo il suo arruolamento nel battaglione Prizrak «Questa umana ribellione contro il fascismo razzista e guerrafondaio è giusto che venga usata - affermava - Liberamente, avendo solo me stesso, finché ci sarà aria nel mio corpo, finché il sangue scorrerà io da qui non me ne andrò mai. Voglio star qui per far del bene».