Invade la corsia opposta sulla Triestina: scontro frontale con due feriti

FOSSALTA DI PORTOGRUARO - Ila Fossalta di Portogruaro tra due auto: un 46enne finisce in ospedale. L'incidente è accaduto verso le 13 nel tratto della Statale 14 compreso tra San Michele e il grande rondò della East Gate.una Jeep e una utilitaria. Tutto è al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute per i rilievi, anche se è accertato che una delle due autovetture haInevitabile il botto frontale in cui i due conducenti sono rimasti entrambi feriti. Per liberare uno dei due sono dovuti intervenire i, mentre sul posto in prossimità del ristoranesono arrivate due ambulanze efriulano. Il 46enne ha avuto la peggio ed è stato trasferito con il velivolo in ospedale a Portogruaro. Qualche contusione invece per l'altro automobilista. Inevitabili le code, con la deviazione degli utenti verso Lugugnana.