Perde il controllo dell'auto e si schianta, Ennio muore a 69 anni

In curva perde il controllo del Suv e si schianta nel terrapieno: 69enne di Teglio Veneto perde la vita. Un botto impressionante lungo la strada metropolitana 73, nella località di Fossalato a Portogruaro, nel quale l’auto condotta da Ennio Valerio è andata distrutta, con i pezzi volati a decine di metri di distanza. La richiesta di soccorso è arrivata verso le 20 dai residenti che hanno udito il botto del Suv che si schiantava contro la mura in cemento del passaggio di una abitazione. Usciti di casa, hanno visto i rottami sparsi ovunque e l’auto distrutta dentro al fossato. Sul posto di guida c’era l’uomo, inerme. A ricevere la richiesta di aiuto il personale del 118 che ha mobilitato i soccorsi. Sul posto, in prossimità di una curva accentuata al confine tra Portogruaro e Fossalta e le rispettive vie Fossalato e Cesare Battisti, sono arrivati i sanitari del Suem partiti con l’ambulanza dal Pronto soccorso cittadino. Con loro anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Portogruaro. I soccorritori hanno trovato il malcapitato incastrato in ciò che era rimasto dell’abitacolo. Estratto, il 69enne è stato affidato ai sanitari che hanno provato a salvargli la vita. Nonostante la tempestività dei soccorsi e lo sforzo, purtroppo per il tegliense non c’è stato niente da fare.

Troppo gravi le ferite riportate da Ennio Valerio, che è deceduto praticamente nello schianto. Tutto dovrà essere chiarito dai carabinieri della Stazione di Portogruaro, anche se non ci siano dubbi sulla dinamica. Valerio, 69 anni dallo scorso 10 novembre, stava percorrendo la strada metropolitana che da Portogruaro porta verso Fratta di Fossalta e da qui a Teglio. Giunto in prossimità di una curva, teatro di numerosi incidenti anche tragici, l'uomo ha perso il controllo dell'auto, forse per l'asfalto viscido o per un malore. Il Suv ha invaso la corsia opposta, fortunatamente quando non stava passando nessuno, finendo dentro al fossato laterale. Da qui il veicolo ha proseguito la marcia, impattando violentemente contro il terrapieno in cemento armato. Nel botto l'auto è finita in mille pezzi, sparsi ovunque. I vigili del fuoco sono arrivati anche con una autogru per rimuovere il veicolo, poi preso in custodia dal soccorso stradale Rado. La salma è stata poi trasferita in obitorio a Portogruaro dalle onoranze Duomo, in attesa che l'autorità conceda il nullaosta per il funerale. A casa, nell'abitato di Teglio Veneto, i famigliari aspettavano Ennio Valerio. L'inusuale ritardo per cena li ha inevitabilmente insospettiti, in serata purtroppo hanno ricevuto la triste notizia della tragedia. Ultimo aggiornamento: 11:29